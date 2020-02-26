روسيا تشرح سبب رفضها دعم مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن

أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، سبب امتناعه عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.

وقال نيبينزيا إن روسيا لم تستطع دعم مشروع القرار المعد من قبل لندن، لأن جميع ملاحظات موسكو لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل معديه.

وتابع الدبلوماسي أن الجانب الروسي استعرض ملاحظاته أثناء المشاورات داخل مجلس الأمن، حيث عبر عن عدم موافقته على جزء من بنود المشروع البريطاني، فيما “تم أخذ بعض الملاحظات الروسية في الاعتبار اليوم فقط، عندما كان مجلس الأمن يواجه خطر حدوث أزمة مصطنعة جديدة”.

وبخصوص مضمون القرار، أشار نيبينزيا إلى ضرورة “ألا يتم التركيز على العزل والضغوط والبحث عن مسؤولين (عن استمرار النزاع في اليمن)، بل على جهود منسقة حقيقية للبحث عن سبل حل الأزمات”.

المصدر: وكالات