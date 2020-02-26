الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2020 - 02:00

الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

منذ 48 mins 26 February، 2020
تبون
الجزائر - عربي وإقليمي

يؤدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم الأربعاء، زيارة إلى السعودية وذلك تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما أفاد الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من يوم غد الأربعاء 26 فبراير 2020، تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

وأضاف البيان أن “قائدا البلدين سيجريان محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين”.

وأشار إلى أن الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

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