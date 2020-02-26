بومبيو: دمشق وموسكو وطهران تقوض جهود تحقيق الهدنة في سوريا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دمشق وموسكو وطهران بسعيها لإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق الهدنة في سوريا.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها في مقر وزارة الخارجية، قال بومبيو إن الهدنة “صعبة المنال.. وهي مشكلة مزمنة”. وتابع: “كل المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار قوضها (الرئيس السوري بشار) الأسد والروس والإيرانيون. وكل الجهود التي اتخذتها الأمم المتحدة لعقد اللجنة الدستورية.. كانت هذه الأطراف الثلاثة تقوضها أيضا”.

وتابع قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل تعاونها مع أمانة الأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، الذي “عرقله الروس”، مشددا على ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال بومبيو: “سنواصل العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو) غوتيريش، لضمان أن يحصل هؤلاء الناس على المساعدات الأمريكية بل وعلى المساعدات من دول أخرى”. وأضاف أن المساعدات الإنسانية ضرورية “على الأقل للتخفيف من الأضرار التي ألحقت بهم العملية الهجومية الأخيرة”.

المصدر: وكالات