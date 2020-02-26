البرلمان المصري يوافق على قانون يخص رواتب تقاعد الجيش المصري

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يأتي مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات “تحقيقا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين”.

كما جاءت التعديلات إعمالا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقا للمساواة بين العسكرية والمدنية.

أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزا على عدة محاور من أهمها الإبقاء على المعاش الأساسي والإضافي بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

المصدر: وكالات