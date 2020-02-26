البنتاغون: دور تركيا في التصدي لروسيا بالغ الأهمية

أشاد قائد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال تود وولترز، بدور تركيا في “التصدي” لروسيا، داعيا إلى التعاون بين واشنطن وأنقرة في هذا المسار.

وجاء في نص خطاب ينتظر أن يلقيه وولترز أمام لجنة لشؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن “دور تركيا مهم جوهريا في التصدي لروسيا”. وأضاف أن كلا من موسكو وأنقرة “تنظران إلى منطقة البحر الأسود كمجال نفوذ طبيعي لهما، ولا يزال النزاع بينهما مستمرا في ليبيا كما أنهما تتصادمان بصورة مباشرة في إدلب”.

وأضاف الجنرال الأمريكي أن المصالح طويلة الأمد لكل من الولايات المتحدة وتركيا ستصبحان على أحسن وجه “عبر مواصلة عملهما المشترك على تحسين التعاون ضد روسيا، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن إطار الناتو”.

وفي وقت سابق، أعلن العسكريون الروس عن تقديم المدفعية التركية غطاء للمسلحين أثناء هجومهم على مواقع الجيش السوري في ريف إدلب. ووجهت قاذفات “سو-24” الروسية ضربات على المسلحين، ما مكن الجيش السوري من صد الهجمات.

المصدر: وكالات