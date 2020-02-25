الإدارة والعدل بحثت في موضوعي المرفأ وآلية التعيينات في الفئة الأولى

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: ابراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، جورج عطاالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هادي حبيش، علي حسن خليل، وهبي قاطيشا، شامل روكز، علي عمار، حكمت ديب، وجميل السيد.

وحضر القضاة: رنا عاكوم، ماريز العم، وهادي الحلوة، المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، وممثل مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران.

عدوان

بعد الجلسة، قال عدوان: “إن الجلسة تمحورت حول موضوعين، الأول يتعلق بالمرفأ، والثاني يتعلق بآلية تعيينات الموظفين في الفئة الأولى”.

أضاف: “في موضوع المرفأ، نحن في زمن يحق للجميع طرح الأسئلة، والأرقام ستظهر إن كان هناك هدر أو فساد، أو إذا كان هناك عمل جيد يجب الإضاءة عليه”.

وتابع: “اللجنة توقفت أيضا في جلستها عند آلية تعيينات الموظفين في الفئة الأولى، وأجمع كل الحاضرين في الجلسة على أنه من دون آلية في مجلس الوزراء يجب ألا تحصل أي تعيينات. ولذلك، سنرفع توصية إلى مجلس الوزراء بألا يقوم بأي تعيينات جديدة قبل اعتماد الآلية بانتظار إقرار القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام