شمخاني: لم تصدر عن البيت الابيض بعد انباء دقيقة بشأن حقيقة الوضع في عين الاسد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 21:14

شمخاني: لم تصدر عن البيت الابيض بعد انباء دقيقة بشأن حقيقة الوضع في عين الاسد

منذ 50 mins 25 February، 2020
علي شمخاني
ايران - عربي وإقليمي

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني انه “لم تصدر من جانب البيت الابيض بعد انباء دقيقة بشأن حقيقة الوضع في عين الاسد”.

وفي تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، اضاف الادميرال شمخاني : ان القلق الذي ابداه بومبيو بشأن ما وصفه بـ “تمويه ايران فيما يخص فيروس كورونا”، يأتي في الوقت الذي لم تصدر بعد انباء دقيقة من جانب البيت الابيض حول حقيقة الوضع في عين الاسد وطائرة التجسس في افغانستان والقتلى بين المصابين بمرض الانفلونزا خلال العام الحالي في امريكا وغير ذلك.

المصدر: وكالة ارنا

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