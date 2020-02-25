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February 25 2020 - 21:14

الرئيس روحاني: الكوادر الطبية في ايران قادرة على احتواء فيروس كورونا في اقصر وقت ممكن

منذ 53 mins 25 February، 2020
روحاني
ايران - عربي وإقليمي

طمأن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الشعب الايراني ان الكوادر الطبية الكفوءة في ايران قادرة على احتواء فيروس كورونا في اقصر وقت ممكن.

وكشف ان وزارة الصحة قدمت تقريرا يبعث على الامل بشأن اجراءاتها الوقائية وآخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا؛ مبينا ان التقرير يشير الى تراجع ملحوظ في عدد المراجعين الى المراكز العلاجية جراء الاصابة بهذا الفيروس، كما ان هناك زيادة في عدد الاشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد قضاء فترة العلاج وتحسن وضعهم الصحي.
وشدد الرئيس الايراني على ضرورة اتباع النصائح الصحية الصادرة عن الجهات الطبية في ارجاء البلاد تماما، لتحقيق النجاح في القضاء على فيروس كورونا كما حدث خلال فترة مكافحة مرض الانفلونزا.

المصدر: وكالة مهر

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