امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني: لم تصدر من البيت الابيض بعد انباء دقيقة بشأن حقيقة الوضع في عين الاسد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 21:14

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني: لم تصدر من البيت الابيض بعد انباء دقيقة بشأن حقيقة الوضع في عين الاسد

منذ 1 ساعة 25 February، 2020
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