شمخاني: واشنطن تمارس تعتيما على مصابي مرض الانفلونزا في الولايات المتحدة خلال العام الحالي وتتهم ايران بإخفاء الحقائق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 21:14

شمخاني: واشنطن تمارس تعتيما على مصابي مرض الانفلونزا في الولايات المتحدة خلال العام الحالي وتتهم ايران بإخفاء الحقائق

منذ 1 ساعة 25 February، 2020
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