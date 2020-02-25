مستشفى صيدا الحكومي: المريض المشتبه بإصابته بكورونا مصاب بالانفلونزا العادية

قال مدير “مستشفى صيدا الحكومي” أحمد الصمدي “لقد اعتبرت وزارة الصحة حال المريض الذي حضر الى المستشفى صباحا مشتبها بإصابته بعوارض الكورونا”.

وتابع الصمدي الثلاثاء “بعد دراسة فريقنا الطبي المتابع لهذه الحالات جميع الفحوصات المخبرية التي كنا اجريناها له في المستشفى وتم تشخيصها على انها انفلونزا عادية، خارج نطاق الفئة المشتبه بإصابتها بمرض الكورونا المستجد لانها تجاوزت مرحلة الـ 15 يوما”.

وأعلن الصمدي أن “المريض غادر المستشفى بعد اعطائه علاج الانفلونزا، وهو بحالة جيدة”.

يشار الى ان المريض كان مسافرا الى بلد اوروبي وعاد الى لبنان في أواخر كانون الثاني الماضي، واليوم بعد ان التبست عليه عوارض الانفلونزا والكورونا اتصل بادارة المستشفى على الخط الساخن، فطلب منه الفريق الطبي الحضور فورا لمعاينته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام