الجيش السوري يُسقط #طائرة_مسيرة_تركية في منطقة داديخ بريف إدلب (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 19:38

الجيش السوري يُسقط #طائرة_مسيرة_تركية في منطقة داديخ بريف إدلب (سانا)

منذ 20 mins 25 February، 2020
أخبار موقع المنار

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