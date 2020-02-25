وزير الاقتصاد: لن نرحم من يتلاعب بالاسعار ووضعنا آلية لمعرفة كلفة الرغيف

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية راوول نعمة ان “اولويات الوزارة هي حماية المستهلك”، وقال “لن نرحم المخالفين ومن يتلاعب بالاسعار ويحتكر السلع”.

وأعلن نعمة الثلاثاء “إبرام اتفاق مع نقابات الافران لوضع آلية لعناصر كلفة الرغيف”، وتابع “عقدت اجتماعا مع نقابات الافران وتم الاتفاق على وضع آلية لسعر الخبز لنتأكد من أننا ندافع عن المستهلك وبالتالي دون إلحاق الخسائر بالافران الذين يربحون ضمن الهامش المحدد بالقوانين وينتجون الخبز بجودة ونوعية عاليتين”.

ولفت نعمة الى ان “هذا الاتفاق لن يعيدنا الى الوراء لان هذه الآلية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في الكلفة”، واضاف “أول اجتماع للجنة سيكون يوم الاثنين المقبل، لوضع هذه الآلية وستصدر الاسبوع المقبل القرارات اللازمة في ضوء هذه الدراسة، وعلينا توفير الوقت على الجميع”.

وطالب نعمة “المواطنين عندما يرون مخالفة ما في الاسعار او غشا، تقديم شكوى الى الوزارة عبر: بريدها الالكتروني، الموبايل آب، الخط الساخن 1739، موقع الوزارة، واخيرا الحضور الى الوزارة وتقديم شكواهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام