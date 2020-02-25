“لجنة دعم المقاومة”: العدوان الصهيوني على غزة وسوريا يأتي بسياق “صفقة القرن”

أكدت “لجنة دعم المقاومة في فلسطين” ان “العدوان الصهيوني السافر على قطاع غزة وسوريا الشقيقة يأتي في سياق المخطط التآمري المسمى صفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة يائسة لانتشاله من أزماته المتلاحقة في العالم”.

وثمنت اللجنة في بيان لها الثلاثاء “دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي أكد فيها على المقاومة بكل إشكالها على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي لإسقاط ما يسمى صفقة القرن وما تضمنته من محاولات التطبيع اليائسة، من خلال دحر الوجود الأميركي في المنطقة، تمهيدا لإنهاء الاحتلال الصهيوني ونيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في أرضه ووطنه فلسطين”.

من جهة ثانية، دعت اللجنة “الحكومة الى معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي ومقاربة ايجابية ملف اللجوء الفلسطيني في لبنان، من خلال إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية، وتوفير العيش الكريم لهم، مما يعزز صمودهم حتى العودة الكاملة إلى ديارهم وأرضهم فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام