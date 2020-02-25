الشيخان القطان وعبد الرزاق: للوقوف بجانب الحكومة وفلسطين قضيتنا الاساس

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق الثلاثاء مقر المجلس السياسي لحزب الله والتقيا عضو المجلس الشيخ عبد المجيد عمار وبحثا معه في التطورات السياسية الداخلية والخارجية.

وتحدث الشيخ القطان بعد اللقاء حيث قال “اكدنا أن قضيتنا الاساس هي فلسطين المحتلة التي باعها الكثير من العرب والمسلمين، فلسطين التي إرتضى معظم حكام العرب أن يطبعوا مع الصهاينة وان يوافقوا على هذه الصفقة صفقة الذل والهوان”، وتابع “لذلك نحن ندعو شعوبنا العربية والاسلامية لكي تستيقظ من سباتها ولكي تقف مع قضيتها الاساس وهي فلسطين المحتلة”.

بدوره، قال الشيخ عبد الرزاق “يهمنا ان نوجه دعوى الى كافة القوى السياسية في لبنان والى الشعب اللبناني لان الازمة الراهنة اليوم تتطلب منا جميعا ان نكون صفا واحدا ويدا واحدة لانقاذ لبنان”، وتابع “لذلك نحن نعتقد ان لبنان اليوم ضمن دائرة الاستهداف الاميركي – الصهيوني مع المحور العربي العدائي للبنان المقاوم، فالمطلوب منا جميعا ان نتنازل عن خلافاتنا وان نترفع عن هذه الخلافات وان نتوحد لننقذ بلدنا”.

واضاف الشيخ عبد الرزاق “علينا جميعا ان نكون خلف هذه الحكومة لان الحكم على هذه الحكومة بالفشل هو تماد لانهيار لبنان”، وتابع “لذلك المطلوب من الجميع ان يكون بجانبها سواء كانوا مشاركين او لم يكونوا فيها، فانقاذ لبنان واجب وطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام