اليمن: وقفة شعبية في حجة تنديدا بـ”صفقة القرن”

نظم أبناء مدينة حجة اليمنية الثلاثاء وقفة احتجاجية حاشدة تأييدا لانتصارات الجيش واللجان الشعبية بمواجهة العدوان السعودي الاميركي على اليمن، واستنكارا لـ”صفقة القرن” التي أعلن عنها دونالد ترامب في محاولة لتصفية الفلسطينية.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي نددت بالمؤامرة الاميركية، وشددت على ضرورة “دعم محور المقاومة لمواجهة الأنظمة العميلة الخانعة للمشروع الأمريكي الصهيوني”.

وجدد المشاركون التأكيد على استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل العطاء للذود عن الوطن، واكدوا “المضي على درب الشهداء في التضحية والفداء ونصرة الوطن وتحريره من دنس المعتدين”.

المصدر: موقع انصار الله