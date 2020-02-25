اليمن: إصابة طفل في قصف لقوى العدوان على مدينة الدريهمي المحاصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 17:58

اليمن: إصابة طفل في قصف لقوى العدوان على مدينة الدريهمي المحاصرة

منذ 39 mins 25 February، 2020
يمن777
اليمن - عربي وإقليمي

أصيب طفل يمني بجروح الثلاثاء في قصف لقوى العدوان السعودي الاميركي على مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية.

وأفاد مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان خرقت اتفاق التهدئة وقصفت بالدبابات والمدافع على قرية المنقم في مديرية الدريهمي وأدى القصف لإصابة طفل بجروح ونفوق عدد من الأبقار وتضرر عدد من المنازل”.

وأضاف المصدر أن “قوى العدوان قصفت بأكثر من 25 قذيفة على مزارع وممتلكات المواطنين شرق مدينة التحيتا وقصفت بأكثر من 27 قذيفة على قرية المنقم والشجن والدحفش والجربة العليا في الدريهمي أدت إلى تضرر منزل أحد المواطنين”.

المصدر: موقع انصار الله

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