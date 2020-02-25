الرئيس #روحاني: اجراءات الوقاية الخاصة بفايروس #كورونا تسير بانسيابية عالية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 17:58
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مجلس الوزراء بحث إجراءات الوقاية من الكورونا وتم التوافق على شركتين استشاريتين للتفاوض مع الجهات الدائنة للبنان
وزيرة الإعلام: الرئيس عون أعلن أن سفينة التنقيب ستبدأ عملها خلال 48 ساعة في البلوك 4 ونأمل أن تحمل نتائج إيجابية
رويترز: لبنان يوافق على قيام شركتين بدور المستشار المالي والمستشار القانوني حول سندات دولية وإعادة هيكلة الدين العام
الشيخ نعيم قاسم: أن يأتي البعض ليركب موجة مرض لكي يمرر مواقف سياسية ولؤما سياسياً فهذا عمل غير أخلاقي
الشيخ قاسم: لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة وبإمكان الحكومة وضع خطة واتخاذ إجراءات بناءة لبدء المعالجة
وزير الاقتصاد: اتفقنا مع أصحاب الأفران على وضع آلية لتحديد سعر الخبز والتأكد من مصلحة المستهلك وعدم تعرض الأفران للخسارة
حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً يقضي بخفض الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب ويستعيد السيطرة على تل النار و8 قرى ويكبد المسلحين خسائر كبيرة
الجيش السوري يسيطر على قرية بسقلا شمال قرية جبالا بريف إدلب الجنوبي بعد معارك مع جبهة النصرة وحلفائها
الهلال الأحمر الفلسطيني: الطواقم الطبية تعاملت مع 56 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس بالأغوار الشمالية
حركة حماس: موقفنا واضح وثابت برفض عقد أي لقاءات مع العدو الصهيوني ونقف ضد أي علاقة معه ونجرم التطبيع معه من أي جهة أتى
إعلام العدو: جولة التصعيد الأخيرة في غزة انتهت إلى انتصار للجهاد الاسلامي وهزيمة معنوية كبيرة لمعادلة الردع الإسرائيلي
إذاعة جيش الاحتلال: 20 مليون دولار هي كلفة صواريخ القبة الحديدية التي أطلقت خلال اليومين الماضيين
وزير الطاقة الصهيوني: ستظل غزة مشكلة دائمة "لإسرائيل" ولم نتمكن من إيقاف مقاومتها طوال سنوات وهذا لم ولن يحدث
اتصال بين نخالة وهنية جرى فيه الاتفاق على الموقف الثابت بالتصدي للاعتداءات الصهيونية ولمخططات تصفية قضية فلسطين
نتانياهو يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معالي أدوميم التي تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها
الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بالكورونا في أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس المستجد منذ أكثر من أسبوعين
كوريا الجنوبية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أدنى زيادة يومية منذ 4 أيام
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 95 شخصاً
ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 17 في البحرين وفي سلطنة عمان إلى 4 مصابين
مقتل 5 عناصر من قوى العدوان السعودي الأميركي في كمين مسلح نصب لهم في منطقة المهرة في جنوب اليمن
الرئاسة المصرية تعلن الحداد الرسمي 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 91 سنة
الرئيس #روحاني: اجراءات الوقاية الخاصة بفايروس #كورونا تسير بانسيابية عالية
منذ 1 ساعة
25 February، 2020
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