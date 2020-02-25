“الصحة العالمية” ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار “كورونا”

أعلن المتحدث باسم “منظمة الصحة العالمية” كريستيان ليندماير الثلاثاء أن المنظمة تعد لإرسال فريق إلى إيران على خلفية رصد حالات إصابة بفيروس “كورونا” في هذا البلد.

وتوقع ليندماير أن يصل الفريق إلى إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وردا على سؤال عن أسباب تأجيل البعثة الطبية، أوضح ليندماير أن “الفريق لم يتم إعداده بعد، مضيفا أن المنظمة على اتصال مستمر مع السلطات الإيرانية بهذا الصدد والوفد قد يتم إرساله إما من جنيف أو من مقر المنظمة الإقليمي في القاهرة”.

وأشار ليندماير إلى أن مهمة الخبراء ستكون الكشف عن طبيعة تفشي “كورونا” في البلاد وأبعاد انتشاره بالتعاون مع السلطات الإيرانية ومؤسساتها الطبية”، وتابع “كما يتعين على الفريق تقييم إمكانية أن تقدم الصحة العالمية مساعدة لطهران، وخاصة في مجال الدعم التقني وإعداد الكوادر الطبية”.

المصدر: روسيا اليوم