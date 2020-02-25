مصلحة الليطاني: لمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون لحين معالجة مشكلة تلوثها

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان اليوم، انه “بعد رصد فرق المراقبة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لعشرات الصيادين من الجنسية اللبنانية والسورية تقوم بالصيد من بحيرة القرعون ومن نهر الليطاني عند جسر صغبين رغم عدم صلاحية هذه الاسماك للاستهلاك بسبب تلوث بحيرة القرعون وبعد ثبوت اقدام بعض هؤلاء على بيعها في السوق كأسماك مثلجة، وعملا بمقتضيات حماية الصحة العامة والامن الصحي والغذائي للبنانيين ومنع انتشار الأوبئة والامراض، وجهت المصلحة كتبا الى وزراء الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، الصحة العامة والاقتصاد والتجارة والزراعة طلبت بموجبها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وتطبيق قرار وزارة الزراعة رقم 796/1 تاريخ 22/10/2018 والقاضي بمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر، وذلك لحين معالجة مشكلة التلوث في بحيرة القرعون، واستصدار قرار بمنع بيع هذه الأسماك وبمنع استهلاكها وليس فقط بمنع صيدها”.

وأشارت المصلحة في كتابها الى ان “تناول هذه الأسماك يذكر بالظروف التي كانت قائمة في سوق واهان الشهير وينذر بالتداعيات نفسها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام