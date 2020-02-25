سانا: استشهاد مدني سوري واصابة آخر بانفجار عبوة زرعها ارهابيون بسيارة مدنية قرب #ملعب_تشرين بدمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 16:18

سانا: استشهاد مدني سوري واصابة آخر بانفجار عبوة زرعها ارهابيون بسيارة مدنية قرب #ملعب_تشرين بدمشق

منذ 21 mins 25 February، 2020
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