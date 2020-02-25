أحكام تصل إلى الإعدام بحق ثمانية مواطنين سعوديين

أعلنت ال‏محكمة الجزائية المتخصصة بالرياض عن إصدار أحكام ابتدائية تصل إلى الإعدام بحق ثمانية من مواطني المملكة السعودية.

وأصدر القضاء السعودي حكماً بالقتل تعزيراً بحق أحد المتهمين ويُدعى ي.ح. البراهيم (33 عاماً)، وأحكاماً بالسجن من عام إلى 13 عاماً لسبعة آخرين معظمهم من كبار السن، بتهمة التخابر مع ايران.

مصادر متابعة لقضية المعتقلين افادت أن 7 ممن صدر بحقهم الأحكام هم من الأحساء، والثامن من منطقة سيهات، من المنطقة الشرقية للمملكة.وافادت

أن من صدرت بحقهم الأحكام الأخيرة، كانوا قد اعتقلوا منذ قرابة ثلاثة سنوات وأن القضاء استند إلى اعترافات أُجبر المعتقلون على التوقيع عليها تحت وطأة التعذيب.