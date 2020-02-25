لجنة الاعلام والاتصالات درست مع حواط شؤون قطاع الاتصالات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 16:18

لجنة الاعلام والاتصالات درست مع حواط شؤون قطاع الاتصالات

منذ 51 mins 25 February، 2020
لبنان

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وفي حضور مقرر اللجنة النائب الدكتور طارق المرعبي، هاني قبيسي، عدنان طرابلسي، رولا الطبش، بوليت يعقوبيان، زياد حواط، فيصل الصايغ وآلان عون.

كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات طلال حواط، عن هيئة الاشراف من قبل المالكين ناجي عبود، المحامي الياس شديد، وذلك لدرس ومناقشة الخطة المستقبلية لوزارة الاتصالات.

بداية، أطلع رئيس اللجنة الوزير حواط على مواضيع جلسات الاتصالات التي عقدتها اللجنة مع الوزير السابق، وعرض بعضا من الملفات التي وردت من اللجنة المذكورة، وبعد المناقشة والتداول اتفق المجتمعون على عقد جلسات متتالية في قطاع الاتصالات مع الوزير الجديد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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