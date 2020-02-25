فرق مصلحة الليطاني تابعت الكشف على مؤسسات صناعية لمتابعة الخروق البيئية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، انه “ضمن اطار تقصي واستبيان واقع ادارة النفايات السائلة في المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الاعلى للنهر، قام فريق الاعتيان في المصلحة، بجمع العينات من 5 مؤسسات صناعية في منطقة المرج – قضاء البقاع الغربي، كانت قد صنفت ملتزمة بيئيا، للوقوف على كفاءة وحدات المعالجة فيها، وتحديد المواصفات الكيميائية والفيزيائية للمياه المعالجة، ومدى تطابقها مع المعايير الموضوعة لها في القرار 8/1 الصادر عن وزارة البيئة، وذلك وفقا لما تعهدت به هذه المؤسسات امام القضاء، وامام الجهات الادارية المعنية، بمعالجة صرفها الصناعي، قبل صرفه الى المسطحات المائية او الى المجرور العام”.

المؤسسات الصناعية التي تم جمع العينات من مخارج وحدات المعالجة فيها في المرج هي التالية : روابي تعنايل – معالي تعنايل – زهور تعنايل – البان العسكر – وغدير تعنايل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام