وزير اسرائيلي يهدد بـ”السيطرة” على غزة

قال وزير الطاقة في كيان العدو الإسرائيلي يوفال شتاينتس(ينتمي لحزب الليكود) “إذا لم يكن هناك خيار آخر، فقد تسيطر إسرائيل سيطرة كاملة على قطاع غزة لبضعة أسابيع، للإطاحة بحكم حماس أولا وللقضاء على ورشات تصنيع القذائف الصاروخية هناك ثانيا”.

وأضاف شتاينتس “لقد أعددنا بالفعل إجراء شاملا ومختلفا للغاية عن كل ما عرفناه حتى الآن في غزة”، وشدد على أن “غزة ستشكل تهديدا لإسرائيل إلى الأبد”، وتابع “لم تنجح إسرائيل أبدا بالقضاء على الإرهاب بشكل مُطلق في الماضي ولن تنجح أيضا بذلك في المستقبل”.

المصدر: وكالة معاً