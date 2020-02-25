الشيخ النابلسي: سوريا قاومت ببسالة وشجاعة كل أشرار العالم

رأى الشيخ عفيف النابلسي، خلال استقباله وفدا من اللجنة الأهلية للمصالحات الاجتماعية في سوريا برئاسة الشيخ أحمد شيخو أن “سوريا استطاعت أن تثبت أنها جديرة بالحياة العزيزة والكريمة، وأنها لم ترضخ ابدا للإرهاب، وقاومت بكل بسالة وشجاعة كل أشرار العالم الذين هجموا عليها للنيل من عمقها التاريخي والحضاري وموقفها السليم بالتحالف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة في لبنان، وخيارها الثابت في دعم القضية الفلسطينية”.

وأضاف “تحرير حلب شكل دعامة مهمة لاستعادة كامل الأراضي السورية وطرد الإرهابيين، فما من أحد قبل اعوام كان يعتقد أن في إمكان الجيش السوري وحلفائه استرداد المبادرة وتحقيق الانتصارات، فالهجمة عالية وشرسة وإمكان الصمود كان محدودا. لكن سوريا وحلفاءها أثبتوا أن الإيمان والإرادة كانا عاملين حاسمين في كل الانجازات التي نعيش اليوم، ولا شك أن المستقبل سيعزز موقع سوريا المقاوم، وسيدفع بكل الغزاة والطامعين إلى الندم على ما فعلوه!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام