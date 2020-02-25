توتال أعلنت وصول سفينة الحفر لبدء التنقيب في أول بئر إستكشافية

أعلنت شركة “توتال” الفرنسية أن “سفينة الحفر Tungsten Explorer قد وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان للقيام بعمليات الحفر لأول بئر إستكشافية في البلوك رقم 4 الواقع قبالة الشاطئ اللبناني على بعد حوالى 30 كيلومترا من بيروت”.

وأشارت، في بيان، الى أنه “سيتم حفر البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر من سطح البحر، كما يهدف حفر البئر الى إستكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر، ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في شباط 2018 كان الإئتلاف العالمي المؤلف من “توتال” بصفتها المشغل (40%) وشركة “ENI” (40%) وشركة “Novatek” (20%)، قد وقع مع الدولة اللبنانية إتفاقية التنقيب والإنتاج في البلوك رقم 4 في المياه الإقليمية اللبنانية.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لشركة “توتال إي & بي لبنان” ريكاردو داريه: “يسر الشركة أن تبدأ بعملية الاستكشاف في البلوك رقم 4 وهي عملية حفر أول بئر إستكشافية على أعماق كبيرة (Deepwater) في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام