شركة توتال الفرنسية: وصول سفينة الحفر إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان لبدء التنقيب في أول بئر إستكشافية في البلوك (رقم 4) قبالة بيروت (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 14:34

شركة توتال الفرنسية: وصول سفينة الحفر إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان لبدء التنقيب في أول بئر إستكشافية في البلوك (رقم 4) قبالة بيروت (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 54 mins 25 February، 2020
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