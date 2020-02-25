أكد التلفزيون المصري الثلاثاء نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 91 عاماً. وولد مبارك في 4 آيار/ مايو عام 1928.

هذا ونعت رئاسة الجمهورية في مصر “ببالغ الحزن” الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، “لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة”. وقالت رئاسة الجمهورية في مصر خلال بيان الثلاثاء “تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”. وتابعت “وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020”.

وحكم مبارك مصر لمدة 30 عاما منذ عام 1981 وحتى عام 2011 ، إذ تم عزله إثر احتجاجات شعبية واسعة اندلعت ضد حكمه في الـ 25 من كانون الثاني/يناير 2011.

المصدر: سبوتنيك