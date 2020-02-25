السفير علي عبد الكريم علي: لبنان و سوريا تربطهما أواصر كبيرة تفرض عليهما التفكير بمنطق يحفظ حق الشعبين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 25 2020 - 12:46

السفير علي عبد الكريم علي: لبنان و سوريا تربطهما أواصر كبيرة تفرض عليهما التفكير بمنطق يحفظ حق الشعبين

منذ 7 mins 25 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة