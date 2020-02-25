سفير سوريا في لبنان: زيارتي لرئيس الحكومة اللبناني حسان دياب هي في السياق الطبيعي وهناك تحديات تواجه البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 12:46

سفير سوريا في لبنان: زيارتي لرئيس الحكومة اللبناني حسان دياب هي في السياق الطبيعي وهناك تحديات تواجه البلدين

منذ 8 mins 25 February، 2020
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