الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب الجنوبي

تابعت وحدات من الجيش السوري تقدمها في ريف إدلب الجنوبي وحررت تل النار وثمانية قرى بعد معارك مع المجموعات الإرهابية انتهت بالقضاء على آخر تجمعاتهم فيها

مصادر اعلامية قالت إن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به وحررت قرى معرة حرمة ومعرزيتا وجبالا بالريف الجنوبي لإدلب وقضت على عدد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم مضيفة أنها دمرت عتاد وآليات كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها في اعتداءاتها على النقاط العسكرية المتمركزة في المنطقة لحماية القرى المحررة من الإرهاب.

المصدر: قناة المنار