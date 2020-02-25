لافروف: واشنطن ترفض الاتفاقات المعرقلة لهيمنتها في العالم وتصفها بغير العادلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 12:44
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جلسة خاصة للحكومة اللبنانية اليوم للبحث في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصاً
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 16 والإصابات إلى 61 وتماثل 24 مصاباً للشفاء
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: من الخطير جداً استغلال فيروس كورونا للانتفاع الشخصي وشعبنا سيتخطى هذا المرض
علي أكبر ولايتي: كورونا ليس أشد فتكاً من الإنفلونزا في إيران ومعدل الإصابة بالفيروس في البلاد آخذ بالتباطؤ تدريجياً
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 8 وفي البحرين إلى 6
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السلطات الإسبانية تفرض حجراً صحياً على نزلاء أحد الفنادق في جزر الكناري بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا
قيادة القوات العسكرية الأميركية في كوريا الجنوبية: تأكّدنا من إصابة جندي يعيش في مدينة دايجو بفيروس كورونا
البيت الأبيض: إدارة الرئيس دونالد ترامب تقدمت بطلب للحصول على ميزانية تقدر بـ2.5 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: وفد روسي يزور أنقرة غداً لبحث الوضع في إدلب السورية
الكرملين: هناك بحث عن إمكانية عقد قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا ولا حديث الآن عن لقاء ثنائي بين بوتين واردوغان
لافروف: واشنطن ترفض الاتفاقات المعرقلة لهيمنتها في العالم وتصفها بغير العادلة
منذ 23 mins
25 February، 2020
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