نتنياهو: صادقت على مخطط لبناء 3500 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم “منطقة E1” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 12:44

نتنياهو: صادقت على مخطط لبناء 3500 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم “منطقة E1”

منذ 25 mins 25 February، 2020
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