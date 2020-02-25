هدوء حذر في غزة بعد دخول التهدئة المتبادلة حيز التنفيذ

سرت التهدئةُ في قِطاعِ غزة بشكلٍ فعليٍ بينَ قواتِ الاحتلالِ وفصائل المقاومة بعد جولةٍ من المواجهاتِ العسكريةِ على خلفيةِ الاعتداءاتِ الاخيرةِ لقُواتِ الاحتلالِ على عناصرَ في حركةِ الجهادِ الاسلامي في كلٍ من خان يونس في غزة والعاصمةِ السوريةِ دمشق.

وأجرى الأمينُ العامُ لحركةِ الجهادِ الإسلامي في فِلَسطين زياد النخالة الليلةَ الماضية اتصالاً هاتفياً مع رئيسِ المكتبِ السياسي لحركةِ المقاومة الاسلامية حماس اسماعيل هنية، وجرى في الاتصال مناقشةُ التطوراتِ العامة في فِلَسطينَ عامةً وفي قطاعِ غزة خاصةً إثرَ العدوانِ الصِهيوني الهَمَجيِ الاخيرِ على القِطاع. وقدمَ هنية تعازيَهُ الحارة باستشهادِ المجاهدينَ الثلاثة من حركةِ الجهادِ الاسلامي في خانيونس ودمشق. وأجمعَ هنية ونخالة على الموقفِ الثابتِ بالتصدي للاعتداءاتِ الصِهيونيةِ ولمخططاتِ التسويةِ الهادفةِ الى تصفيةِ القضيةِ الفِلَسطينية كما بحثا الموقفَ بشأنِ وقفِ اِطلاقِ النارِ واتفقا على ضَرورةِ أن يوقِفَ الاحتلالُ كلَ أشكالِ العدوانِ بحقِ الشعبِ الفِلَسطيني.

المصدر: قناة المنار