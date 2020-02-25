روحاني: الحظر لم يثننا عن انشاء طريق الشمال السريع

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن “طريق الشمال السريع انشيء في ظل الحظر، ونفخر أن الحظر لم يتمكن من التأثير على إرادة وعزيمة المهندسين والعمال والمدراء لاكمال هذا المشروع المهم “. وفي مراسم افتتاح الجزء الأول من طريق الشمال السريع، أوضح روحاني أن “ما انجز من المشروع في بداية تولي حكومته مهامها ، كان 17 بالمئة “، مضيفاً أنه “رغم وجود الحظر فإنه قرر المضي في المشروع وانجاز اكبر نسبة منه بالاعتماد على الكفاءات الايرانية”. واشاد الرئيس روحاني بجهود مؤسسة المستضعفين ورؤسائها المتعاقبين الذين ساهموا في انجاز المشروع على مدى أكثر من عقدين.

واشار رئيس الجمهورية الى ان “افتتاح هذا الجزء من طريق الشمال السريع سيسهم في خفض استهلاك الوقود، كما يوفر وقتا كبيرا للمواطنين باختصاره المسافة بين طهران وشمال البلاد بمقدار ساعة ونصف”. ورعى رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح الثلاثاء مراسم افتتاح الجزء الأول من طريق الشمال السريع الذي يربط طهران بمدينة جالوس الساحلية على بحر قزوين. وبافتتاح هذا الجزء من طريق الشمال السريع البالغ طوله 32 كيلومترا، تم تقليل المسافة بين طهران ومدينة جالوس بمقدار 60 كيلومترا. ويضم الطريق السريع بين طهران والشمال 22 نفقا يبلغ طولها 31 الفا و400 متر ذهابا ويابا، اضافة الى 26 جسرا بطول 4 الاف و600 متر وبمواصفات خاصة بحيث يبلغ ارتفاع بعض الجسور 70 مترا.

المصدر: ارنا