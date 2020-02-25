الأكثر عرضة للوفاة بفيروس “كورونا”

أصدر مسؤولو الصحة في الصين التقرير الرئيسي الأول عن فيروس “كورونا” والذي تمت تسميته رسميا باسم COVID-19. وقام المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجميع البيانات التي استندت إلى سجلات 72314 مريضا و 44672 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الصين بتاريخ 11 فبراير 2020. من إجمالي عدد الحالات المؤكدة، تم تسجيل 1023 حالة وفاة، وهذا ما يعادل 2.3 في المئة كمعدل للوفيات.

وجد التقرير أن معدل الوفيات يزداد تدريجيا مع تقدم العمر. على سبيل المثال، لم تكن هناك وفيات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات أو أقل بينما كانت النسبة 0.2 في المائة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 39 عاما. وارتفعت إلى 3.6 في المئة في الفئة العمرية 60-69 عاما، بعدها ارتفع معدل الوفيات إلى 8 في المائة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عاما. و 14.8 في المئة بين المسنين في الثمانينات من العمر أو أكثر.

ويشير التقرير إلى أن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة قد عانوا جميعا من معدل وفيات أعلى من المتوسط.

الجدير بالذكر أن الرجال عرضة للموت أكثر من النساء بمعدل وفيات 2.8 في المئة للذكور مقارنة مع 1.7 في المئة للإناث.

المصدر: روسيا اليوم