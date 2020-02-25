حذّرت شركة “غوغل”، مالكي هواتف “هواوي”، من استخدام منتجاتها في الهواتف الصينية. ونشرت الشركة الأميركية بياناً في منتدى دعم “أندرويد” تقول فيه إن أي استخدام من هذا النوع يتحمل المستخدم وحده مسؤوليته.

وجاء “البيان للتفاعل مع المستخدمين الذين كانوا يفكرون في الحصول على هاتف “هواوي” جديد واستخدام خدمات “غوغل” عليه.

وأوضحت الشركة: “”غوغل” ممنوعة من العمل مع شركة “هواوي” في طرز الأجهزة الجديدة أو توفير تطبيقات “غوغل”، بما في ذلك “جيميل” و”مابس” و”يوتيوب” و”بلاي ستور”، وممنوعة من تنزيلها المسبق أو البعدي على هذه الأجهزة”.

وتابعت: “يمكن أن تقدم “غوغل” خدمات وتعمل مع “هواوي” على تكنولوجيا الأجهزة التي تم إصدارها قبل 16 مايو/أيار 2019، لكنها لن تمنح أجهزة “هواوي” الأحدث وصولاً إلى متجر “غوغل بلاي” وتطبيقات “غوغل””.

هذا وحذّرت الشركة من أن أي محاولات جانبية للحصول على تطبيقات “غوغل” على أجهزة “هواوي” تحمل “مخاطر عالية”.

وأوردت أن تطبيقات “غوغل” “لن تعمل إذا تم تحميلها بشكل جانبي بشكل موثوق، لأننا لا نسمح بتشغيل هذه الخدمات على أجهزة غير معتمدة، حيث قد يتعرض الأمان للخطر”، و”ينطوي تحميل تطبيق تم تغييره أو العبث به على مخاطر كبيرة، ويمكن أن يُعرّض أمن المستخدم للخطر”.

المصدر: العربي الجديد