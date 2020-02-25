خاصية مهمة في طريقها إلى تطبيق الـ”واتساب”

يعتبر تطبيق الـ”واتساب” من أكثر تطبيقات التواصل استخداماً حول العالم، حيث يصل عدد مستخدميه في الفترة الحالية إلى ما يقرب المليارين.

ورغم القاعدة الضخمة من المستخدمين، يعاني التطبيق بشكل كبير من ناحية التطوير وإضافة مميزات جديدة، حيث لا يزال يفتقد إلى العديد من الخصائص في التطبيقات المنافسة.

من المميزات المهمة المتوقع وصولها إلى التطبيق قريباً ميزة البحث المفصّل، والتي ستساعد المستخدمين على الوصول إلى الصور أو الفيديوهات، وحتى الملفات الصوتية أو الملفات العادية والروابط، بشكل أسرع وأفضل من السابق.

هذه الميزة ستمكن المستخدمين من فرز الملفات بضغطة زر واحدة. وتستطيع اختيار أحد التصنيفات، على سبيل المثال الصور، وستظهر لك جميع الصور المرسلة إليك حسب الوقت، وتتمكن من التنقل بينها والبحث عن أحدثها بكل سهولة، على عكس الوضع الحالي، الذي يصعب معه الوصول إلى أي صورة أو ملف في التطبيق، ويجب عليك الذهاب إلى كل محادثة على حدة للوصول إلى المعلومة المراد البحث عنها.

ومن المنتظر، أيضا، وبشكل رسمي، إطلاق خاصية الوضع الليلي للتطبيق، التي يتوقع أن تطلق في التحديث المقبل المتوقع إطلاقه في بداية الشهر المقبل، حيث وصلت هذه المميزات وبشكل رسمي إلى النسخ التجريبية للتطبيق التي يتاح للمستخدمين تحميلها والاطلاع على أهم المميزات الجديدة المراد الإعلان عنها وتجربتها وإعطاء أي ملاحظة على المميزات إلى الشركة المطورة للتطبيق لتحسينها قبل الإطلاق الرسمي للميزة.

المصدر: الاندبندنت