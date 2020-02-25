أغنى أغنياء العالم يفقدون 139 مليار دولار في يوم واحد

فقد أغنى أغنياء العالم 139 مليار دولار بسبب المخاوف في أسواق الأسهم، من أن فيروس كورونا سيضرب الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” هذه أكبر خسارة للأغنياء منذ عام 2016، وهكذا خسر كل من المدير العام لمجموعة شركات “LVMH” برنارد أرنو ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس أكثر من 4.8 مليار دولار. وخسر مالك “زارا” أمانسيو أوتريغا أربعة مليارات دولار كما خسر مارك زوكربيرغ 3.48 مليار وفقد باقي المليارديرات في التصنيف 2.3 مليار دولار على الأقل.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أكثر من 3٪، ويشعر المستثمرون بالقلق حيال مدى انتشار فيروس كورونا، فتشكل تدابير تفشي المرض والحجر الصحي مخاطر على اقتصاد الصين والعالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا الجديد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

المصدر: سبوتنيك