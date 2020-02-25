الصحة البحرينية تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من إيران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 10:52
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الصحة البحرينية تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من إيران (سبوتنيك)
منذ 55 mins
25 February، 2020
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