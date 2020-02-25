المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي: نظراً لتقييم الوضع تقرر إعادة فتح جميع المحاور التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة في منطقة غلاف غزة وتجديد حركة القطارات في خط سديروت إلى أشكلون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 08:56
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حزب الله: القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق عدوان غادر وجبان
حزب الله: الصمت عن الجريمة الصهيونية في غزة هو بمثابة غطاء وتأييد لها ويعبّر عن انحياز فاضح للقتلة الإسرائيليين
دخول التهدئة في غزة حيز التنفيذ بشكل متزامن ومتبادل
الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: قمنا بالرد تأكيداً على معادلة القصف بالقصف ونقول للعدو لا تختبرنا ولن تخيفنا تهديداتك
أبو حمزة: كل من يراهن على كسر المقاومة من قادة الكيان سيخسر مستقبله السياسي وتهديداتهم لن تجلب الأمن للمستوطنين
حماس: الاحتلال هو من بدأ بالتصعيد بقتل الشهيد محمد الناعم بطريقة بشعة ووزير الحرب أخطأ التقدير عندما اتخذ هذا القرار
حماس: المقاومة ستكون دائماً حاضرة للدفاع عن شعبها ومن حق سرايا القدس أن ترد على جرائم هذا العدو وردها كان حكيماً
الأمانة العامة للبرلمان اللبناني لمنسق الأمم المتحدة: لسنا بحاجة لدروس بكيفية التشريع ولم يحدث أن شرعنا خلف أبواب موصدة
جلسة خاصة للحكومة اللبنانية اليوم للبحث في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصاً
كوريا الجنوبية: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 893 إصابة في البلاد
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 5 والبحرين تعلن عن تسجيل ثاني إصابة
هيئة الطيران البحرينية تعلق الرحلات القادمة من دبي والشارقة 48 ساعة بسبب مخاوف من فيروس كورونا
وسائل إعلام يابانية: وفاة الشخص الرابع بفيروس كورونا على متن سفينة الحجر الصحي اليابانية "دياموند برينسس"
البيت الأبيض: إدارة الرئيس دونالد ترامب تقدمت بطلب للحصول على ميزانية تقدر بـ2.5 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا
هبوط مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في ظل قلق من أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي
المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي: نظراً لتقييم الوضع تقرر إعادة فتح جميع المحاور التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة في منطقة غلاف غزة وتجديد حركة القطارات في خط سديروت إلى أشكلون
منذ 9 mins
25 February، 2020
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