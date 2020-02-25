المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي: نظراً لتقييم الوضع تقرر إعادة فتح جميع المحاور التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة في منطقة غلاف غزة وتجديد حركة القطارات في خط سديروت إلى أشكلون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 08:56

المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي: نظراً لتقييم الوضع تقرر إعادة فتح جميع المحاور التي تم إغلاقها في الأيام الأخيرة في منطقة غلاف غزة وتجديد حركة القطارات في خط سديروت إلى أشكلون

منذ 9 mins 25 February، 2020
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