أربعة قتلى في كمين لدورية من الشرطة في بوركينا فاسو

أعلنت الشرطة في بوركينا فاسو مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصرها، في كمين نصبه صباح الإثنين مسلحون مجهولون لدورية أمنية في شمال وسط البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إنه “صباح الإثنين تعرض فريق من وحدة التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية لكمين نصبه مسلحون مجهولون على الطريق الرابط بين بيسيلا وغيبغا”، في مقاطعة سانماتنغا الواقعة في شمال وسط البلاد.

وأضاف البيان أنه “نتيجة هذا الهجوم. قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة”، وأصيب خمسة آخرون بجروح، من دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء الجرحى مدنيين أم شرطيين.

وبوركينا فاسو واحدة من أفقر دول العالم وتواجه اعمال ارهابية تنشط في منطقة الساحل، ومنذ 2015 قتل نحو 750 شخصا في هذا البلد في هجمات ارهابية وأعمال عنف إتنية أدت أيضا إلى تهجير أكثر من 770 ألف شخص من ديارهم.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، قتل أربعة آلاف شخص عام 2019 في هجمات ارهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وتعاني القوات المسلحة في الدول الثلاث من الضعف وسوء المعدات المتوفرة ونقص التدريب والتمويل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية