الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى دولتين بسبب انتشار فيروس “كورونا”

قررت الإمارات، الاثنين، منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الجهود لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” في عدد من الدول، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان: “في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، في عدد من الدول، وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر”.

ودعت الوزارة المواطنين المتواجدين في تلك الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة “تواجدي”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة “إرنا”، بأن عدد حالات الوفاة بفيروس “كورونا” في البلاد ارتفع إلى 14 حالة.

المصدر: وكالات