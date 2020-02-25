الرئيس التونسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم في مطار قرطاج الدولي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، بمطار تونس قرطاج الدولي، تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى البلاد.

وكانت الرئاسة التونسية قد أفادت في الـ22 من شباط/فبراير، بأن الرئيس سعيّد، وجه دعوة لتميم لزيارة تونس.

وأضافت أن أمير دولة قطر يسؤدي زيارة رسمية يومي 24 و25 شباط/فبراير، على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ووزير المالية.

وأكدت أن هذه الزيارة تأتي تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء بين الرئيس التونسي وأمير قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين، يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.

المصدر: وكالات