تسجيل سابع حالة وفاة جراء فيروس “كورونا” الجديد في إيطاليا

أفادت وكالة “رويترز” بتسجيل سابع حالة وفاة في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن حالة الوفاة السابعة سجلت لدى شخص مسن (80 سنة)، فيما سجلت الحالة التي سبقته لدى مريض مصاب بالسرطان، كما أن الضحايا الآخرين كانوا جميعا من كبار السن، وقد عانى اثنان منهم من مشاكل صحية خطيرة قبل إصابتهما بالفيروس.

وكإجراء احترازي، حذرت إيرلندا السعودية وكرواتيا مواطنيها من السفر لمناطق محددة من إيطاليا جراء انتشار الفيروس، في حين قال وزير النقل التونسي، روني طرابلسي، إن بلاده قد تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا لتقليل التعرض لخطر انتشار الفيروس.

المصدر: وكالة رويترز