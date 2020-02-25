إصابة 15 شخصا على الأقل في حادثة دهس بمدينة فولكمارسن الالمانية

أفادت وسائل الإعلام الألمانية، الاثنين، بأن 15 شخصا على الأقل أصيبوا في حادثة دهس خلال احتفالات بمدينة فولكمارسن.

وقالت الشرطة الألمانية، إن سيارة مسرعة اخترقت حشدا من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، مخلفة عددا من الجرحى.

وأضافت في إفادة صحفية، أنها اعتقلت سائق السيارة.

وبحسب “رويترز”، رفضت الشرطة الألمانية القول ما إذا كانت تعتبر الواقعة حادثا أم هجوما متعمدا.

إلى ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى أن من بين المصابين أطفال، كما أوضحت نقلا عن شهود عيان، أن السائق كان يوجه السيارة نحو المترجلين.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من قتل مسلح لـ11 شخصا وإطلاقه الرصاص على نفسه، في واحدة من أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب “رويترز”.

المصدر: وكالات