القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تؤكد أول إصابة بفيروس “كورونا”

قالت قيادة القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة بكوريا الجنوبية، إنها تأكدت من إصابة أحد أفراد عائلة جندي تابع للقوة الأمريكية، يعيش في مدينة “دايغو” جنوب شرق البلاد، بفيروس كورونا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن إصابة شخص ذي صلة بالقوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، بفيروس “كورونا”.

ونشرت قيادة القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في البلاد، على موقعها الرسمي الاثنين، إخطارا بعنوان “تأكيد إصابة شخص ذي صلة بالقوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا”، حيث قالت فيه: “إن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أبلغت القيادة بأن نتيجة الاختبار التشخيصي لفيروس كورونا الذي خضع له أحد أفراد عائلة جندي تابع للقوة، كانت إيجابية”.

وذكرت القيادة أن أول حالة إصابة بـ”كورونا” في القوات الأمريكية، هي لامرأة بالغة من العمر 61 عاما، زارت يومي 12 و15 فبراير معسكر “كامب وكر” التابع لها، في مدينة “دايغو”.

وأضافت أن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها والقوات الأمريكية تحققان فيما إذا كانت هناك مناطق أخرى تمت زيارتها.

ونتيجة لذلك، رفعت القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في البلاد، مستوى الخطر للجنود والمرافقين إلى المستوى “المرتفع” بدلا من المستوى “المتوسط”.

يذكر أن القوات كانت قد رفعت يوم 20 فبراير مستوى الخطر إلى “المتوسط”، بدلا من “المنخفض”.

المصدر: وكالات