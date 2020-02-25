حزب ميركل يرجئ إلى نيسان/أبريل أو أيار/مايو القرار بشأن خلافتها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2020 - 02:20

حزب ميركل يرجئ إلى نيسان/أبريل أو أيار/مايو القرار بشأن خلافتها

منذ 49 mins 25 February، 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أخبار دولية - المانيا

أرجأ حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي إلى نهاية شهر نيسان/ابريل او بداية شهر مايو/أيار قرار اختيار رئيس جديد له، سيكون خليفة محتملا للمستشارة أنغيلا ميركل.

ويأتي هذا القرار فيما يعيش الحزب الحاكم أزمة وغداة هزيمته في انتخابات مدينة هامبورغ، وعقب أسبوع من المشاورات. قالت الرئيسة المستقيلة للاتحاد المسيحي الديموقراطي أنيغريت كرامب-كارنباور إنها تأمل في أن يتم اختيار خليفتها خلال مؤتمر استثنائي نهاية نيسان/ابريل أو بداية شهر مايو/أيار، وفق ما أفادت مصادر مقربة من الحزب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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