وزير النقل التونسي: الوضع الصحي في إيطاليا قد يدفعنا لإيقاف الرحلات إلى مدينة ميلانو

قال وزير النقل التونسي، روني الطرابلسي، الاثنين، إن تونس قد تتخذ قرارا غدا أو بعد غد، يصل إلى حد إيقاف الرحلات إلى مدينة ميلانو الإيطالية.

وصرح الطرابلسي الذي يتولى كذلك حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، خلال زيارة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بأن بلاده تتابع عن كثب تطور الحالة في إيطاليا، مؤكدا أنه اجتمع مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة، لاتخاذ قرارات للحيلولة دون دخول هذا الفيروس.

من جهته، أفاد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكي، وجود تنسيق مع رئاسة الوزراء لاتخاذ قرارات بشأن إغلاق بعض الوجهات جراء تفشي فيروس “كورونا”، خاصة وأن تونس تربطها عدة وجهات بحرية وجوية مع القارة الأوروبية.

وأودى فيروس “كورنا” المستجد (كوفيد – 19) الذي انتشر شمالي إيطاليا، بحياة 6 أشخاص.

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل أية حالة مشتبهة أو مؤكدة إصابتها بفيروس “كورونا”.

المصدر: وكالات